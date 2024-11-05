2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 16:13, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 16:18
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21-31 Ekim'de tercihleri alınan 2024-TUS 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.