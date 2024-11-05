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Kobani olaylarına ilişkin 5 eski HDP milletvekilinin yargılandığı dava 7 Ocak'a ertelendi

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin 5 eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilinin 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 23:07, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 23:07
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Kobani olaylarına ilişkin 5 eski HDP milletvekilinin yargılandığı dava 7 Ocak'a ertelendi

ANKARA (AA) - Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin 5 eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilinin 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hüda Kaya ile avukatı video konferans aracılığıyla katılırken, sanıklar Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar ise duruşmada hazır bulunmadı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi.

Tanık S.Y, 6-8 Ekim olayları sırasında da Muş'ta ikamet ettiğini, sanık Hüda Kaya'nın o dönem bir grupla parti çalışmaları kapsamında Muş'a geldiğini anlattı.

Olaylar başlamadan birkaç gün önce Kaya'nın basın açıklaması yaptığını aktaran S.Y, "Milletvekilleriyle geldi, kısa süreli bir yürüyüş oldu ardından basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına kadar bir olay yaşamadık. Sonraki günlerde olaylar çıktı ama Kaya'nın oradaki kitleyi provoke edecek bir eylemine şahit olmadım." diye konuştu.

Söz alan sanık Kaya, tanığın anlattığı dönemde insanları barışa ve huzura davet ettiğini savunarak, "Biz siyaseti barış ve adalet için yaptık. Davada asıl müştekiler, asıl mağdur edilen biziz." ifadelerini kullandı.

Görüşü sorulan savcı, kurumlardan istenen HTS analiz raporunun beklenilmesine, Kaya hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Firari sanık Garo Paylan'ın avukatı da söz alarak, müvekkilinin o dönem hiçbir şiddet çağrısı yapmadığını, hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını istedi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Kaya hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına, firari sanıklar hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesine hükmederek, duruşmayı 7 Ocak 2025'e erteledi.

- İddianame

İddianamede, 6-8 Ekim 2014'te ülke genelindeki eylemlerde terör örgütü PKK/KCK yöneticileri, örgüte bağlı yapılanmalar, HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca, halkın sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirilmesi yönünde çağrılar yapıldığı belirtildi.

Doğu ve güneydoğu başta olmak üzere 35 ildeki olaylarda, 37 kişinin öldürüldüğü, 29 kişinin öldürülmeye teşebbüs edildiği belirtilen iddianamede, ayrıca çok sayıda yaralama, mala zarar verme, alıkoyma, hırsızlık, yağma, iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, Türk bayrağını yakma ve Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlendiği bildirildi.

İddianamede, olayların gerçekleştiği tarihte milletvekili olan Kaya, Pekgözegü ve Paylan ile 27. dönem milletvekilleri Kurtulan ve Dundar'ın, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçlardan yargılanan 108 sanıkla 6-8 Ekim olaylarının başlatılıp, gerçekleştirilmesi konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları öne sürüldü.

Sanıklar, Yasin Börü ve arkadaşlarının da arasında bulunduğu 37 kişiye yönelik öldürme ile devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlarından 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra atılı diğer suçlardan da çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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