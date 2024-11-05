Memurun o sözü intihardan vazgeçirdi!

Olay, dün akşam saatlerinde Antalya'da bulunan 5 katlı binanın 3. katında meydana geldi. D.G. isimli bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle intihar girişiminde bulunmak için oturduğu dairenin balkon penceresindeki demirlere çıktı.

Olayı görenlerin ekiplere haber vermesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler atlama durumuna karşı hazır bekleyerek binanın önüne branda açtı. Polis ekipleri de balkon demirlerinde bekleyen kadını ikna etmek için konuşmaya başladı.

Polis ekipleri, D.G.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. İçeri girmeyen kadın, ekiplerden bir memurun, "Herkes senden ve şarkılarından mutlu" sözü sonrası ikna olup içeri girdi. Bu sırada dairenin kapısını açan itfaiye ve sağlık ekipler, polis ekipleriyle birlikte içeriye girdi.

Evin içerisinde baygınlık geçiren kadın, olay yerinde bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.