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Pala: Yeni sağlık yönetmeliğiyle kamu hizmetlerine erişmek daha da zorlaşacak

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini eleştirdi. Pala, "Sağlık merkezlerine gidip herhangi bir ücret ödemeden ilaçları alma imkanı olan hastalar artık o tedaviyi alabilmek için maaşlarından kaynak ayırmak zorunda kalacak. Kamu hizmetlerinde hizmete erişmek daha da zorlaşacak" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 17:18, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 17:20
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Pala: Yeni sağlık yönetmeliğiyle kamu hizmetlerine erişmek daha da zorlaşacak

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ni eleştirdi.

Pala, "Bu yönetmelik değişikliğiyle zaten birinci basamakta çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan hem aile hekimleri hem aile sağlık merkezlerindeki diğer çalışanlar kendilerini daha da kötü hissetmeye başladılar. Bu değişiklikle aile hekimlerinin bazı ilaçları yazmasına sınırlama getirildi. Sevklerle ilgili sıkıntılar var" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı kararını gözden geçirmeli

Pala, Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemeyi yaparken konunun taraflarıyla görüşmediğini, ilgili sendikaların bu yönetmeliğe karşı açıklamalar yaptığını, ancak Bakanlığın bunları dinlemediğini savundu. Yönetmelik değişikliğinin olumsuz etkileri olacağını dile getiren Pala, şunları kaydetti:

"Birinci basamakta çalışanlar daha da mutsuz olacak ve bu mutsuzluk bu merkezlerden yararlanmak zorunda kalan hastalara da yansıyacak. Çünkü sağlık merkezlerine gidip herhangi bir ücret ödemeden ilaçları alma imkanı olan hastalar artık o tedaviyi alabilmek için maaşlarından kaynak ayırmak zorunda kalacak. Kamu hizmetlerinde hizmete erişmek daha da zorlaşacak."

Pala, Sağlık Bakanlığı'nın kararını gözden geçirmesini ve "kimseye yararı olmayan" bu yönetmeliği geri çekmesini istedi.

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