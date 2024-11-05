Jandarma uzman çavuş 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Arkan, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Arkan'ın acı haberi sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. Arkan'ın cenazesinin memleketi Adana'ya defnedileceği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arkan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından hastanede tedavisi devam eden Jandarma personeli Yakup Emre Arkan'da acı haber geldi.

Fethiye-Ölüdeniz karayolunun Oluklu mevkiinde dört aracın karıştığı kazada ağır yaralanan Arkan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hızla hastaneye kaldırıldı.

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