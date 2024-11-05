Gaziantep'te silahlı kız alıp- verme kavgası; 2 kardeş öldü, 2 yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan aileler arasında kız alıp- verme nedeniyle çıkan tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, durumu ağır olan kardeşleri Eyüp ve Muhittin Keren ile Adil Keren ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Eyüp Keren de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kardeşlerden Muhittin Keren'in de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mehmet ve kardeşi Eyüp Keren'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polis olaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.