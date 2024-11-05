'FETÖ'den el konulan 690 öğrenci yurdu kimlere tahsis edildi?'

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, FETÖ'den el konulan ancak 'devletleştirilmeyen' 690 öğrenci yurdunun kimlere tahsis edildiğini sordu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 yılı bütçe teklifinin görüşüldüğü komisyonda söz alan Bakırlıoğlu şunları söyledi: "Darbenin yapıldığı tarihte 821 tane Fethullahçı terör örgütüne ait yurt varmış, 821 tane. Bizim şu anda yurt sayımız 862 ve siz bu 821 tane yurdun 131 tanesini devletleştirmişsiniz, Kredi Yurtlar Kurumu'nun devlet yurduna dönüştürmüşsünüz. Bu 690 tane yurt ne oldu? Yani 821 tane yurda el konulmuş, 690 tane yurt ne oldu, kimlere tahsis edildi?"

"Neden tamamını devlet yurdu haline getirmediniz?"

"Basında bir çalışma yaptığımız zaman, bunların genelde TÜRGEV, ENSAR gibi yandaş vakıflara ve cemaatlere, cemiyetlere verildiklerini görmekteyiz" diyen Bakırlıoğlu şöyle devam etti: "Ben bunun rakamını öğrenmek istiyorum. Bu 690 tane yurt kimlere tahsis edildi, hangi cemaatlere, hangi vakıflara tahsis edildi diye soruyorum. Daha önemli soru, neden böyle bir şey yaptınız? Neden tamamını devlet yurdu haline getirmediniz? Bana kalırsa bu da önemli bir soru. FETÖ'den aldığınız yurtları bu vakıflara, derneklere, cemaatlere vermişsiniz, daha sonra bu yurtlara da yani bu cemaatlere vermiş olduğunuz yurtlara -ki bunlar ücretli, özel yurt, para karşılığında hizmet veriyorlar- öğrencilerin daha sağlıklı ortamda barınmaları için, dengeli beslenmeleri için bu beslenme ve barınma yardımı yapıyorsunuz. Aktaracağınız kaynak da 2024-2028 yıllarında tam 14 milyar lira para. Bu çok ciddi bir para ve siz bunu özel kurumlara gönderiyorsunuz; bu da ciddi bir çelişkidir."