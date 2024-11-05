Rize'de heyelan: Karadeniz Sahil Yolu tek yönlü ulaşıma kapandı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin istikameti ulaşıma kapandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2024 21:54, Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 21:55
Kentte sabahtan itibaren görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun 14. kilometresinde heyelan meydana geldi, yolun Artvin yönü ulaşıma kapandı.
3 otomobilde hasar oluştu
Heyelan anında yoldan geçen 3 araçta taş çarpması sebebiyle maddi hasar oluştu.
Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri toprağı kaldırmak için çalışma başlattı.
Çalışmalar, yeni heyelan tehlikesine karşı kontrollü sürdürülüyor.