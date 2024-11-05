MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

MSB, Riva Beykoz / İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucunda yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Riva Beykoz / İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında, 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, derhal kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.