6 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde aile fotoğrafında yer alacak ve zirve oturumuna katılacak. Erdoğan, Zirve Bildirisi ile Kararların İmzalanması ve Ödül Töreni ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un devlet ve hükümet başkanları onuruna vereceği resepsiyona iştirak edecek.

(Bişkek)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yükseköğretim Buluşması'na katılacak.

(Eskişehir/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda, 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.30/09.30/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen Siber Güç Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı AR-GE faaliyetleri araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de 2024 yılı başkanlık ve Kongre seçimlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/New York/Ankara)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında İsveç'in Malmö takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.30)

2- UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, İngiltere temsilcisi Tottenham'ı ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve bir oyuncusu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip son antrenmanını da burada yapacak.

(İstanbul/16.30/17.30)

3- UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Tottenham'ın teknik direktörü Ange Postecoglou ile bir oyuncusu, RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. Konuk ekip, son antrenmanını da burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/19.10/19.50)

4- Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/10.30)

5- UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve bir oyuncusu, müsabakanın oynanacağı AFAS Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Alkmaar/19.30)

6- UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın teknik direktörü Maarten Martens ve bir oyuncusu, AFAS Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, ev sahibi ekip son antrenmanını da burada yapacak.

(Alkmaar/18.30/19.00)

7- UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, Parken Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Lacivert-beyazlı ekip son idmanına burada çıkacak.

(Kopenpag/19.30/20.00)

8- UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak Danimarka temsilcisi Kopenhag, son çalışmasını müsabakanın oynanacağı Parken Stadı'nda yapacak. Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup ve bir oyuncusu, statta basın toplantısı düzenleyecek.

(Kopenhag/13.00/17.00)

9- BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımını ağırlayacak.

(Ankara/19.30)

10- Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Aliağa Petkimspor, İspanya'nın Unicaja takımını konuk edecek, H Grubu'nda Manisa Basket, Yunanistan'ın Peristeri Domino's takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İzmir/19.00/Peristeri/20.30)

11- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 5. haftasında, A Grubu'nda TOFAŞ, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Petrolina AEK takımını konuk edecek, Bursaspor, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anorthosis Famagusta takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Bursa/20.00/Larnaka/21.00)

12- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk haftasında, B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ın Tent, C Grubu'nda VakıfBank, Slovenya'nın Calcit Kamnik, D Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, Polonya'nın PGE Grot Budowlani takımını konuk edecek.

(İstanbul/17.00/19.30/20.00)

13- A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Romanya ile yapacağı maç öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde medya günü düzenlenecek.

(İstanbul/14.30)