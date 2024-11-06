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Aşırı indirim tuzağı! E-ticarette büyük vurgun

"Türkiye'nin en geniş kapsamlı alışveriş platformu" sloganıyla tanınan İŞKOM AVM, binlerce kişiyi mağdur ederek sırra kadem bastı. On binlerce müşterisi bulunan site, yaklaşık 10 gün önce internet sitesini kapattı, çağrı merkezine ve merkez ofisine ulaşılamaz hale geldi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 07:30, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 07:31
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Aşırı indirim tuzağı! E-ticarette büyük vurgun

E-Ticaret sitesi üzerinden çeşitli indirim kampanyaları ile müşteri portföyünü genişleten İŞKOM AVM, faaliyetlerini aniden durdurdu. Sipariş veren ancak ödemelerine rağmen ürünlerini teslim alamayan binlerce mağdur, çözüm bulmak umuduyla savcılığa başvurdu. Özellikle her ay düzenlenen yüksek indirim kampanyaları, siteye çok sayıda yeni müşteri çekmişti. Ancak müşteriler, siteye giriş yapamadıkları gibi, çağrı merkezi ve müşteri hizmetlerine de ulaşamadı. Şirketin merkez ofisine gitmeyi deneyen bazı müşteriler ve tedarikçiler ise burada da kapı duvarla karşılaştı. Mağdurlar yalnızca bireysel müşterilerle sınırlı değil; İŞKOM AVM'ye ürün sağlayan çeşitli tedarik firmaları da ödemelerini alamadıklarını belirtiyor. Pek çok tedarikçi, şirkete sağladıkları malların bedellerinin ödenmemesi nedeniyle zor durumda kaldıklarını ve borçların tahsili için yasal yollara başvurmak zorunda olduklarını dile getiriyor.

PARALAR BUHAR OLDU

Sitenin faaliyet gösterdiği kısa süre içinde yüzlerce müşteriden büyük miktarlarda ödeme aldığı, kaybolan paranın on milyonlarca lira seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Özellikle mağdur sayısının artması, şirketin dolandırıcılık şüphesiyle inceleme altına alınmasına yol açtı. Mağdurlar adına açıklama yapan Avukat Ali Kaya "Bu sitenin vurgun amacıyla kurulduğu çok açık. Bunun için tüm hukuki işlemleri başlattık. Konu ciddi bir dolandırıcılık vakası olarak soruşturuluyor" dedi. Öte yandan binlerce mağdur, seslerini duyurmak için sosyal medya üzerinden örgütlenmeye başladı. Özellikle sosyal medya platformlarında açılan mağdur gruplarında insanlar, yaşadıkları problemleri paylaşarak birbirlerine destek olmaya çalışıyor. Bu gruplarda yer alan mağdurlar, savcılığa başvurmayan diğer mağdurları da harekete geçmeye davet ediyor.

AŞIRI İNDİRİM KAMPANYALARINA DİKKAT

İnternet dolandırıcılığı uzmanları, müşterilere özellikle aşırı indirim kampanyalarıyla dikkat çeken sitelere karşı temkinli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Uzmanlar, güvenilirliği kanıtlanmış siteler üzerinden alışveriş yapılmasını ve şüpheli durumlarda site hakkında inceleme yapılmasını öneriyor. Özellikle ödeme yapmadan önce sitenin iletişim bilgilerinin doğrulanmasının ve müşteri yorumlarının incelenmesinin mağduriyetleri azaltabileceği belirtiliyor.

KAAN ZENGİNLİ

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