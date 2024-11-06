Kamu elektriği çatıdan alacak!

Proje tamamlandığında 190 kamu binası yıllık elektrik tüketiminin yüzde 25'ini karşılayabilecek duruma gelecek. Yine, yıllık elektrik tüketimlerinin yüzde 25'ini karşılayacak şekilde 343 kamu kurumunda toplam 163 MW kurulu güce sahip GES kurulumuna ilişkin fizibiliteler hazırlanacak. Kamu binalarında 2030 yılı için tanımlanan yüzde 30 tasarruf hedefi kapsamında ise 2 bin 500 binada izleme faaliyeti yürütülecek.

300 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN



Başta binalarda olmak üzere enerji verimliliği alanında enerji performans sözleşmeleri, enerji hizmet şirketleri modeli ve kredi garanti fonunun kullanılması gibi alternatif yöntemler yaygınlaştırılacak.

Öte yandan Dünya Bankası enerji verimliliğini hızlandırmaya yönelik bölgesel girişim başlatmış, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelere bu alanda finansmana erişim, hibe ve destekte kolaylık sağlamıştı. Bu proje kapsamında Türkiye'de merkezi hükümet binalarının yenilenmesine yönelik 300 milyon dolarlık Dünya Bankası finansmanı sağlanması bekleniyor.

EMRAH ÖZCAN