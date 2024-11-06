Yeni müfredatla birlikte sınav sistemi değişiyor mu?

Bakan Yusuf Tekin ile ÖSYM Başkanı Ersoy'un görüşmesine yönelik MEB'ten yapılan yazılı açıklamada "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan beceri örgüsü temelli müfredata geçiş yapılmasının ardından dört yıl sonraki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için birlikte yürütülecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Bu kapsamda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu yıldan itibaren lise 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başlamasıyla birlikte bu öğrencilerin 4 sonra gireceği YKS'de soruların yeni müfredatla uyumlu hale getirilerek hazırlanması konusu istişare edildi" denildi.

Bakanlık kaynakları 4 yıl içinde sınav sistemlerinde bir sistem değişikliği yapılamayacağını belirterek "Bu yıl ve gelecek 3 yıl için YKS ve LGS soruları benzer tipte olacak. 4 yıl sonraki YKS'de ise sorular yeni müfredatın kazanımlarını ölçmeye yönelik olacak.

Soru tipleri yeni müfredata uygun hazırlanacak. Sorular öğrencilerin yeni müfredatla hedeflenen becerileri kazanı kazanmadığını ölçecek" dedi.

LGS 15 HAZİRAN'DA YAPILACAK



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 15 Haziran 2025'te yapılacağı bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada "LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, 8'inci sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve önceki sınavdan farklı bir uygulama olmayacak" denildi.

YKS'nin ise 21-22 Haziran'da yapılması planlıyor.

CEYDA KARAASLAN



