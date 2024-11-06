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Kahraman savcıya mektup yağdı! Çocuklardan duygu dolu satırlar

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, çocukların gönderdiği resim ve mektupları sosyal medyada paylaştı. Savcının paylaşımında bir çocuğun "Ben de bir kuvöz çocuğuydum. İyi ki varsın" mektubu okuyanlar duygulandırdı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 08:25, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 08:37
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Kahraman savcıya mektup yağdı! Çocuklardan duygu dolu satırlar

İstanbul'da bebekleri anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk etmek suretiyle ölümlerine sebep olan ve devleti dolandırarak haksız kazanç sağlayan 'Yenidoğan Çetesi', Savcı Yavuz Engin tarafından çökertilmişti.

Çeteyi çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, geçtiğimiz gün çocukların kendisine gönderdikleri resim ve mektupları içeren sosyal medya paylaşımı ile yeniden gündeme geldi.

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN
Savcı kendisine gelen anlamlı hediyeleri, "Hiçbir hediye milletimizin geleceği olan çocuklarımızın kalbine girmek kadar mutlu edemezdi beni. Siz yaşayın ve değerlerimizi yaşatın çocuklar. Sizi gözlerinizden, vesile olan kıymetli öğretmenlerimizi ellerinden öpüyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" notu ile paylaştı.

İYİ Kİ VARSIN
Savcı Engin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisinin çocuklar tarafından bir süper kahraman gibi resmedilmesi dikkat çekti. Paylaşımlar arasında bir çocuğun "Ben de bir kuvöz çocuğuydum. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz" mektubu görenleri duygulandırdı.

Kerim CENGİL

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