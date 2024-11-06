Bunlar da Efsane Kasım bindirimi!

Dünyada her yıl kasım ayında başlayan alışveriş indirimleri, Türkiye'de de büyük ilgi görüyor. Özellikle e-ticaret platformlarında 'Efsane Kasım', 'Şahane Cuma', 'Black Friday' adları altında yapılan indirim kampanyalarının birçoğu da vatandaşı mağdur ediyor. Peki tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan satış reklamlarında neler var? İşte vatandaşın dikkat etmesi gereken 'bindirim' kampanyaları.

SUNİ FİYAT ARTIRIYORLAR

Birçok online platform ve firma, kasım ayı gelmeden önce fiyatları yükseltiyor. Hemen hemen her yıl aynı senaryo gündeme geliyor. Fiyatları önce yükselten firmalar daha sonra indirim yapmış gibi gösteriyor.

% 70 İNDİRİM!

Yüzde 70'e varan indirimler gibi abartılı oranlı indirim reklamı yapılıyor ancak fiyatlar beklenenden çok daha az düşürülüyor. Tüketiciler gerçek hesabı araştırmadan alışveriş yaptığında aldatmacayı anlıyor.

STOK ALGISI

"Sadece 5 adet kaldı" gibi uyarılarla stokların kısıtlı olduğu belirtiliyor. Böylece tüketicinin alışveriş yapması hızlandırılıyor. Fakat stokların sınırlı olduğuna dair bilgiler genellikle gerçek çıkmıyor.

SINIRLI SÜRE ALDATMACASI

Kampanyalarda birçok firma süre sınırlaması ilan ediyor. "Sadece bugün geçerli" denilen kampanya sürekli uzatılıyor.

DÜŞÜK KALİTELİ ÜRÜN

İndirim döneminde düşük kaliteli veya iade ürünler indirime sokuluyor. Tüketiciler, kaliteyi kontrol etmeden alım işlemlerinde hayalini gerçekleştirebiliyor.

GİZLİ HİZMET BEDELİ ALINIYOR

"Ücretsiz kargo" ibaresiyle reklam yapılan ürünlerin fiyatı, ödeme sırasında gizli hizmet bedelleriyle şişiriliyor. Kargo sürecinde yaşanan usulsüzlükler, hem siparişlerin zamanında ulaşmasını engelliyor hem de operasyonları ek ücretlerle karşı karşıya bırakabiliyor.

YANILTICI ÜRÜN ETİKETİ

İndirimli ürünlerin yanında normal fiyatlı ürünler de mağazaya yerleştiriliyor. Mağazadaki tüm ürünlerin indirimde olduğu algısı yaratılıyor.

İADE HAKKI SINIRLANIYOR

Bazı satıcılar, indirim döneminde satış sonrasında destek veya iade hakkı gibi hizmetleri sınırlıyor. İade edilmek istenilen ürünlerde ise yüksek iade kargo ücreti talep edilebiliyor, bu da alışverişi iptal etme, değiştirme işlemine yol açıyor.

GERÇEK OLMAYAN ETİKET BİLGİLERİ

Etiketlerdeki indirim rakamları, çoğu zaman gerçeği yansıtılmıyor. Bu nedenle, tüketicilerin ürünlerin perakende fiyatlarını incelemeleri tavsiye ediliyor.

GÖNDERİM SÜRECİ UZUYOR

Ürünler stokta görünse bile, satın alma süreci veya kargoya verilme süresi süresiz olarak uzatılabiliyor. Bu da indirim döneminde alıcıyı mağdur eden en yaygın sorunlardan biri.

TİCARET BAKANLIĞI UYARDI

Ticaret Bakanlığı da kasım kampanyaları konusunda tüketicileri uyardı. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Reklam Kurulu kampanyaları yakından takibe aldı. Vatandaşı aldatan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulanacağı belirtildi. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken satıcılar tarafından indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması gerektiği belirtildi. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması gerektiği vurgulandı.

İŞTE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İÇİN TAVSİYELER

FİYAT KARŞILAŞTIRMASI YAPIN: İndirim döneminden önce ucuz fiyatını takip ederek gerçek indirimi ölçebilirsiniz.

İADE ŞARTLARINI SORUN: İndirimli ürünlerde iade ve destek şartlarını öğrenmek olası zararları engelleyebilir.

GÜVENİLİR MAĞAZALARDAN

ALIŞVERİŞ YAPIN: Tanıdığınız ve güvenilir mağazaları tercih edin, tüm indirim reklamlarına kanmayın.

Metin CAN