İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı
İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları suçlamasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 09:05, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:06
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'a banka hesapları aracılığıyla para aktardıkları belirlenen 3 kişinin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.
İzmir, Ağrı, Malatya ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.