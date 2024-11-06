Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ağustos ayında bir kez daha hastanede tedavi görmeye başladı.

MADDİ ZORLUKLAR YAŞIYORDU

Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti. Maddi zorluklar yaşayan Ankaralı Turgut'un entübe edildiği bildirilmişti.

Menajerinin dün yaptığı açıklamada son durumunun kötü olduğu öğrenilen Ankaralı Turgut, hayatını kaybetti.