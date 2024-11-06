Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Ankara'nın sevilen sanatçılarından sahne adıyla Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş hayata gözlerini yumdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 09:33, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:56
Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ağustos ayında bir kez daha hastanede tedavi görmeye başladı.
MADDİ ZORLUKLAR YAŞIYORDU
Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti. Maddi zorluklar yaşayan Ankaralı Turgut'un entübe edildiği bildirilmişti.
Menajerinin dün yaptığı açıklamada son durumunun kötü olduğu öğrenilen Ankaralı Turgut, hayatını kaybetti.