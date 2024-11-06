Brent petrolün varil fiyatı 73,98 dolar

KPSS tarihinde değişiklik bekleniyor
KPSS tarihinde değişiklik bekleniyor
Öğretmenler alan değişikliği istiyor
Öğretmenler alan değişikliği istiyor
Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum
Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum
Bakanlıktan İzmir Büyükşehire rekor 'çevre' cezası
Bakanlıktan İzmir Büyükşehire rekor 'çevre' cezası
KVKK'den uyarı: Kasım ayı indirimlerinde dolandırılmayın
KVKK'den uyarı: Kasım ayı indirimlerinde dolandırılmayın
Özel günlerde ve ziyaretlerde eşi yalnız bırakmak boşanmada kusur
Özel günlerde ve ziyaretlerde eşi yalnız bırakmak boşanmada kusur
Donald Trump seçim zaferini ilan etti
Donald Trump seçim zaferini ilan etti
Ahmet Özer'in belediyede işe aldığı 7 yakınının iş akitleri feshedildi
Ahmet Özer'in belediyede işe aldığı 7 yakınının iş akitleri feshedildi
Kuyumculukta 250 bin kişinin işi risk 'altın'da
Kuyumculukta 250 bin kişinin işi risk 'altın'da
Kahraman savcıya mektup yağdı! Çocuklardan duygu dolu satırlar
Kahraman savcıya mektup yağdı! Çocuklardan duygu dolu satırlar
Yeni müfredatla birlikte sınav sistemi değişiyor mu?
Yeni müfredatla birlikte sınav sistemi değişiyor mu?
Yabancılara ikamet izinlerinde yeni kural!
Yabancılara ikamet izinlerinde yeni kural!
Aşırı indirim tuzağı! E-ticarette büyük vurgun
Aşırı indirim tuzağı! E-ticarette büyük vurgun
YÖK Başkanı Özvar: 'Türkiye- Mısır Üniversitesi' kurulması için çalışmalar başladı
YÖK Başkanı Özvar: 'Türkiye- Mısır Üniversitesi' kurulması için çalışmalar başladı
KYK burs sonuçları açıklandı
KYK burs sonuçları açıklandı
MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
Hasta yakınları doktora ve hastane polislerine saldırdı: 10'u tutuklandı
Hasta yakınları doktora ve hastane polislerine saldırdı: 10'u tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müjde iddiaları yalanlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müjde iddiaları yalanlandı
Jandarma uzman çavuş 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
Jandarma uzman çavuş 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
ORC Araştırma'nın son anketinden dikkat çeken sonuç
ORC Araştırma'nın son anketinden dikkat çeken sonuç
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması!
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması!
Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı
Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı
2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Ordu'da öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin tutuklanan öğretmene tahliye
Ordu'da öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin tutuklanan öğretmene tahliye
Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı
Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı
Engellilere vergi muafiyeti: ÖTV'siz araçta limit netleşti
Engellilere vergi muafiyeti: ÖTV'siz araçta limit netleşti
MEB: Okul öncesi eğitim kurumlarında stajyer öğrenci bulundurulamaz
MEB: Okul öncesi eğitim kurumlarında stajyer öğrenci bulundurulamaz
Bakan Bak açıkladı: KYK yurtlarına yerleştirme oranı yüzde 97
Bakan Bak açıkladı: KYK yurtlarına yerleştirme oranı yüzde 97
Yalancı şahitlik mesajı ortaya çıktı, dosya yeniden açıldı
Yalancı şahitlik mesajı ortaya çıktı, dosya yeniden açıldı
Akaryakıt devi 111 yıl sonra Türkiye'den çekildi
Akaryakıt devi 111 yıl sonra Türkiye'den çekildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 73,98 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,98 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 09:58, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:15
Yazdır
Brent petrolün varil fiyatı 73,98 dolar

Dün 76,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2 azalarak 73,98 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,43 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin beklenenden fazla düştüğüne işaret eden verilerin etkisiyle geriledi.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 132 bin varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde artış göstermesi, ülkede talebin azaldığı endişesini besleyerek fiyatların düşüşünü destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Piyasa oyuncuları, ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına odaklanırken, ilk sandık sonuçlarına göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde götürüyor. Uzmanlar, seçim sonuçlarına göre ülke ekonomisindeki politikalarda değişiklik olacağını, bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceğini öngörüyor.

Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulaması, vergi indirimlerine gitmesi ve fosil yakıt üretimini artırması bekleniyor.

Seçim sonuçları öncesi ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor. ABD dolar endeksi yüzde 1,81 artışla 105,189 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşüreceği öngörülüyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,29 doların direnç, 70,62 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber