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Altının gramı 2 bin 995 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 995 liradan satılıyor. Çeyrek altın 5 bin 90 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 270 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 10:18, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:00
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Altının gramı 2 bin 995 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 26 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 1 altında 2 bin 995 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 90 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 270 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 azalışla 2 bin 718 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçları öncesinde varlık fiyatlarında karışık bir seyrin öne çıktığını belirterek, Trump'ın başkan seçilmesi halinde izleyebileceği politikalara ilişkin beklentilerin varlık fiyatlarına yansıdığını söyledi.

Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedefliyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları da yatırımcıların odağında bulunurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçlarının yanı sıra Almanya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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