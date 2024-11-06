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Dolar 34,27 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 34,2710 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 10:36, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:35
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Dolar 34,27 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 değer kaybederek 34,3090'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 34,2710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,8 düşüşle 36,8380'den, sterlin/TL yüzde 1,3 değer kaybıyla 44,1170'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 1,6 artışla 105 seviyesine yükseldi.

Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçları öncesinde karışık bir seyir izlenirken, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde götürüyor.

Seçim sonuçlarına göre ABD'nin ekonomi politikalarda değişiklik olması beklenirken, bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor.

Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken; Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyor.

Söz konusu kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan yükselişle temmuz başından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,44'ü gördü, sonrasında yüzde 4,42'ye çekildi.

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesi halinde izleyebileceği politikalara ilişkin beklentilerin varlık fiyatlarına yansıdığını kaydederek, piyasalarda bugün oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki para politikası kararları da yatırımcıların odağında bulunurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Günün geri kalanında, yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçlarının yanı sıra Almanya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 seviyesinin destek, 106 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirtti.

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