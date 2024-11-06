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KVKK'den uyarı: Kasım ayı indirimlerinde dolandırılmayın

Kişisel Verileri Koruma Kurumunca (KVKK), kasım ayında düzenlenen indirim kampanyalarından faydalanmak isteyenlere dolandırıcılık mağduru olmamaları için "kişisel verilerinizi koruyun" uyarısında bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 11:14, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:18
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KVKK'den uyarı: Kasım ayı indirimlerinde dolandırılmayın

KVKK, her yılın kasım ayında çeşitli isimlerle düzenlenen ve ağırlıkta internet üzerinden alışverişin yoğunlaştığı kampanya dönemlerinde alınabilecek bir dizi tedbirle, olası dolandırıcılık vakalarının önlenebileceğini bildirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, çevrim içi alışverişlerde dolandırıcılık mağduru olmamak için uyulması gereken hususlar şunlar:

Kampanya mesaj ve bildirimlerinin orijinal kaynağından gelip gelmediği teyit edilmeli, alışveriş yapılacak internet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olunmalı.

Alışveriş yapılacak sitenin 3D güvenli ödeme yöntemi ile SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metinleri gözden geçirilmeli.

Ödeme esnasında fiziki kart bilgilerini kullanmak yerine sanal kart bilgileri tercih edilmeli.

İşlemler mümkünse şahsi cihazlar üzerinden gerçekleştirilmeli, şüpheli işlemlere karşı şifre ve parolalar güncellenmeli.

Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar açılmamalı, sahte bağlantılara ve sahte indirimlere karşı dikkatli olabilmek için işlem yaparken acele edilmemeli.

Yapılacak işlemlerle ilgisi olmayan bilgiler istendiği takdirde sorgulayıcı olunmalı.

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