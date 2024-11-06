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İstanbul için su tehlikesi kapıda

Yurt genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında su seviyesi yüzde 8'lere düştü. Bununla birlikte Trakya'da bulunan 14 barajın su seviyesi ortalaması da yüzde 36'ya geriledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 11:36, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:37
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İstanbul için su tehlikesi kapıda

Yaşanan kuraklık sebebiyle mega kent İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesinde düşüş devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre 10 barajın doluluk oranı 30,46 olarak ölçüldü. Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajları kuruyarak, su seviyesi yüzde 8'lere düştü.

İstanbul'daki barajların son doluluk oranı ise Istrancalar'da yüzde 34,14, Terkos'ta yüzde 40,67, Sazlıdere'de yüzde 41,93, Alibey'de yüzde 6,07, Büyükçekmece'de yüzde 32,46, Ömerli'de yüzde 26,83, Darlık'ta yüzde 32,24, Elmalı'da yüzde 51,93, Kazandere'de yüzde 8,27, Papuçdere'de yüzde 7,95 olarak ölçüldü.

Edirne ve Tekirdağ'daki barajların su seviyesi de düştü

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın doluluk oranlarında düşüş yaşandı. Geçtiğimiz ağustos ayında yüzde 40 seviyelerinde olan barajların doluluk oranı 36'ya geriledi. Son verilere göre Edirne'de 6 barajın doluluk oranı 154 milyon 121 bin metreküp, Kırklareli'nde 4 barajın doluluk oranı 95 milyon 111 bin metreküp, Tekirdağ'da ise 4 barajın doluluk oranı 156 milyon 70 bin metreküp olarak kaydedildi.

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