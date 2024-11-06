KPSS tarihinde değişiklik bekleniyor
ÖSYM'nin 2025 KPSS sınavını sıcaklığın yüksek olduğu Temmuz ayından havaların daha serin olduğu bir aya alması planlanıyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 13:40, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 13:43
ÖSYM'nin KPSS, ÖABT, YKS, ALES gibi sınavların da içinde olduğu 2025 sınav takvimini Kasım ayı içinde yayınlaması bekleniyor.
Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre; KPSS'nin sıcaklığın bazı yerlerde çok yüksek olduğu Temmuz ayından hava sıcaklıklarının nispeten daha serin olduğu bir ayda yapılması planlanıyor.
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