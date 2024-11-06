KPSS tarihinde değişiklik bekleniyor

ÖSYM'nin KPSS, ÖABT, YKS, ALES gibi sınavların da içinde olduğu 2025 sınav takvimini Kasım ayı içinde yayınlaması bekleniyor.

Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre; KPSS'nin sıcaklığın bazı yerlerde çok yüksek olduğu Temmuz ayından hava sıcaklıklarının nispeten daha serin olduğu bir ayda yapılması planlanıyor.

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