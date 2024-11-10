Yaş haddinden emeklilik mi, istekle emeklilik mi? Hangisi daha avantajlı olur?

Soru: Merhaba, Bir konuda bilgi almak istiyorum. Nevşehir İl özel İdaresinden 2010 yılı Eylül ayında 29 yıl 8 ay üzerinden emekli oldum ve emekli ikramiyesini de aldım. Bir yıl sonra yani 15 Aralık 2011 tarihinde emekliliğim donduruldu ve Bursa İl Özel İdaresinde tekrar göreve başladım. Malum olduğu üzere Büyük şehirlerde İl Özel İdareleri Büyükşehir Belediyesi ile birleşince Nisan 2014 tarihinden beri de Buski Genel Müdürlüğü emrinde çalışmaya başladım ve halen çalışmaktayım. Allah izin verirse 15,02,2025 tarihinde 65 yaş doluyor ve mecburen emekli olacağım. Yeni bir mevzuat çıkmış galiba, 15/02/2025 tarihi değil de 15,01,2025 tarihinde emekli olursam, emekli ikramiyesi ve emekli maaşı daha fazla olacakmış. Eğer 15/02/2025 tarihinde emekli olursam emekli ikramiyesi ve emekli maaşı düşük olacakmış diyorlar bunun aslı varmı? Beni bu konuda aydınlatırsanız çok memnun olacağım.

Detaylar/Değerlendirmeler:

2024 yılı yerine 2025 yılında emekli olmak memur emekli aylığını düşürür mü?

başlığı altında https://www.memurlar.net/haber/1109661/ adresimizde yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizden de anlaşılacağı üzere;

5434 kapsamında olan memurların emekli aylıklarının hesaplanması ile işçi emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan unsurlar tamamıyla farklıdır. 5434 kapsamında olanların emekliliklerinde hesaplanan önemli unsur memur maaş katsayısı olmaktadır. Dolayısıyla da memurların 2024 yerine 2025 yılında emekli olmaları maaş düşüşüne yol açmaz, bilakis memur maaş katsayısındaki artış nedeniyle özellikle emekli ikramiye tutarını artırır, emekli aylıkları da her artışta sistemsel olarak artar.

Dolayısıyla, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olan ve 5434 kapsamına girenlerin emekli aylık ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında enflasyon, gelişme hızı, güncelleme katsayısı vb. gibi parametreler kullanılmadığı için ne zaman emekli olunursa olunsun hiçbir zaman dezavantajlı olmazlar.

Esasında, özellikle de yaş haddinden emekli olanların yaş hadlerine kısa bir süre kala talepleri üzerine emekli olmaları halinde kendilerini dezavantajlı duruma düşürmeleri şekline dönüşecektir. Bu konuda zaman zaman sitemizde yer verdiğimiz konulardan biri olan yaş haddinden emekli olanların takip eden katsayı artışından da ayrıca emekli ikramiyesi farkı alacakları konusudur. Son olarak, 65 yaştan resen emeklilik ile isteğe bağlı emeklilik arasında ne fark vardır? Başlığı altında yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için https://www.memurlar.net/haber/1115893/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.



ANCAK, 5510 kapsamında hangi memurlar emeklilik hakkını kazanmıştır? Başlığı altında, https://www.memurlar.net/haber/1112535/ adresimizde yapmış olduğumuz değerlendirmeler tamamıyla 1 Ekim 2008 tarihinden önce hiçbir şekilde memurluk hizmeti olmayıp bu tarihten sonra memurluk hizmeti olanlarla ilgili olmaktadır. Dolayısıyla bu durumda olanların emekli aylıklarının hesaplanması tamamıyla prime esas kazançları üzerinden yapılacağından, yani işçi statüsünde hesaplanan aylık sistemine göre yapılacağından 2025 yılında emekli olmaları durumunda aylıklarında azalma olacağını değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında durumunuzla ilgili söylenebilecek husus şöyledir:

Belirttiğiniz aylık düşüşü daha önce yapmış olduğumuz değerlendirmelerden de anlaşılacağı gibi tamamıyla işçi aylık hesaplama sistemiyle alakalı bir durum olmaktadır.

Ancak, siz 5434 sayılı Kanun kapsamında bulunmaktasınız. Dolayısıyla da ister yaş haddinizden önce 14 Ocak 2025 tarihine kadar isteğiniz üzerine emekli olun ister yaş haddinize uğrayacağınızı belirttiğiniz 15/02/2025 tarihinde zorunlu emekli olun SGK tarafından hesaplanacak olan aylık ve ikramiye tutarı kuruşu kuruşuna aynı olur hiçbir değişiklik olmaz. Sadece 1 ay hizmet süresine tekabül eden kısım yönüyle fark söz konusu olur.

Ancak, yaş haddi tarihinizden önce isteğiniz üzerine emekli olursanız bu defa Temmuz 2025 tarihindeki katsayı artışından dolayı ikramiye farkı ödemesi alamazsınız, dolayısıyla da bu hususta dezavantajlı olursunuz.

Değerlendirmelerimiz bu şekildedir. Ayrıca, konuyu Kurumunuzla da görüşmenizi tavsiye edebiliriz.

