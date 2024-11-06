Öğretmenin dikkati, öğrencinin hayatını kurtardı
Elazığ'da ders sırasında bir öğrenci, boğazına cisim kaçması sonucu nefes alamaz duruma geldi. Öğretmenin heimlich manevrası sayesinde öğrenci, boğulmaktan kurtuldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 14:18, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:19
Olay, dün öğle saatlerinde Ulukent Mahallesi'nde bulunan Gazi Kamil Ayhan Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir öğrencinin nefes borusuna ders sırasında cisim kaçtı. Öğrencinin nefes alamadığını fark eden öğretmen Cihan Demir, hemen heimlich manevrası uygulamaya başladı. Öğrencinin boğazına kaçan cisim, Demir'in heimlich manevrası sonucu çıktı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.