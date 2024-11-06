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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına ilişkin avukatları tarafından itiraz edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 14:33, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:51
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, örgüt mensuplarından ele geçirilen ve örgütün yönetici kadrosuna ulaştırılan dokümanlarda, örgüt lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi şeklinde bilgiler tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında 30 Ekim tarihinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Özer, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutukluluğa ilişkin Özer'in avukatları, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, söz konusu görüşmede Özer'in adının anılmasının müvekkillerinin bilgi ve iradesi dışında gerçekleşmiş olay olabileceği, bilgisi ve iradesi dışında olan bir görüşme sebebiyle suçlanmasının hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Dilekçede, Özer'in Remzi Kartal'ı eski milletvekili, hemşehri olması ve aynı aşiretten gelmeleri nedeniyle tanıdığı, aralarında görüşme olduğunun teyide muhtaç olduğu, Kürt sorunu konularında çalışmalarda bulunan akademisyen veya siyasetçinin binlerce farklı kişiyle telefon görüşmesi yapmış olabileceği, telefon görüşmelerinin varlığının bir kişiyi örgütsel üyelikle ilişkilendirmek için yeterli bir kanıt teşkil etmeyeceği, ele geçirilen belgelerin Özer'in ilgisinin olmadığı aktarıldı.

Özer'in yazdığı 'Dağ Sancısı' kitabının kurgulanmış aşk romanı ve hayali karakterlerin olduğu, kitaptaki ifadelerin, bir yeri, kişiyi ve coğrafyayı ifade etmediği belirtilen dilekçede, kitapta geçen "gerilla" kelimesinden suçlama yapılmasının sanat ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği, romanın terörle ilgili olmadığı, Özer'in terör örgütü PKK'nın amacını, ideolojisini ve hedeflerini benimsemediği kaydedildi.

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