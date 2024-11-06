Dört kadro hepsi adrese teslim
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarının tamamı adrese teslim.
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından 1 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de
farklı alanlarda dört öğretim görevlisi kadrosu ilan edilmiştir. İlan edilen
kadrolar ve belirlenen özel şartlar aşağıdaki görselde yer almaktadır.
İlan şartlarını incelediğimizde; ilgili bölüm şartlarının yanı sıra her kadro
için "özel çalışma şartı" belirlendiği, bu durumun da ilgili mevzuat
hükümlerine aykırılık teşkil ettiği görülmektedir.
Bilindiği üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında;
"Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında
lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel,
nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel
şartlar koyamazlar." hükmü yer almaktadır.
İlgili mevzuat hükmü Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından ilan edilen
kadroların tümünü hükümsüz kılmaktadır. Çünkü, dört öğretim görevlisinde de
özel çalışma şartları ve sertifikalar yer almaktadır.
Bu çerçevede, halen başvuru süreci devam eden bu kadrolarla ilgili gereken düzeltmelerin yapılarak daha geniş bir katılıma imkan verilmesi gerekmektedir.