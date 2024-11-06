Dört kadro hepsi adrese teslim

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından 1 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda dört öğretim görevlisi kadrosu ilan edilmiştir. İlan edilen kadrolar ve belirlenen özel şartlar aşağıdaki görselde yer almaktadır.



İlan şartlarını incelediğimizde; ilgili bölüm şartlarının yanı sıra her kadro için "özel çalışma şartı" belirlendiği, bu durumun da ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği görülmektedir.



Bilindiği üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında; "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar." hükmü yer almaktadır.



İlgili mevzuat hükmü Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından ilan edilen kadroların tümünü hükümsüz kılmaktadır. Çünkü, dört öğretim görevlisinde de özel çalışma şartları ve sertifikalar yer almaktadır.



Bu çerçevede, halen başvuru süreci devam eden bu kadrolarla ilgili gereken düzeltmelerin yapılarak daha geniş bir katılıma imkan verilmesi gerekmektedir.