1000 hakim savcı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

Adaylar, başvurularını saat 15.30'dan itibaren elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.

2024 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı), 2024-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat), 2023-İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-İdari Yargı), 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacaktır.

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