Serhat Akın'a silahlı saldırı davasında tarih belli oldu: 20 yıla kadar hapis istemi

Serhat Akın 26 Eylül'de İstanbul Beykoz'da silahlı saldırıya uğramış ve ayağından yaralanmıştı. Olay sonrası saldırganın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İLK DURUŞMA YENİ YILDA

İddianamede, tetikçi Ozan Dalmaz'ın 23 yıla kadar, diğer 6 şüphelinin ise 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme, ilk duruşmanın 31 Ocak 2025'te yapılmasına hükmetti.