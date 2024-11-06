Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Seçilmişlerin sınırsız özgürlüğü yok

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyelere kayyum atanması ve gündemde yer alan konularla ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi.

Son günlerde ülke gündemini meşgul eden belediyelere kayyum atamalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, demokrasiden yana olduklarını, sandıktan çıkan iradeye saygılı olduklarını kaydetti. Seçilmiş insanların sınırsız bir özgürlüğünün olmadığını herkesin bilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Altay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bireysel olarak sınırsız bir özgürlüğünüz yoktur. Kurallara ve kanunlara uymak zorundasınız. Yani buradan çıkıp 'biz bundan sonra kırmızı ışıkta geçeceğiz, yeşilde duracağız' diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü kurallar ve yasalar var ve bunlarla ilgili cezalar var. 'Ben seçildim bundan sonra her şeyi yapmakta özgürüm. Terörle iltisaklı olabilirim, teröre kaynak aktarabilirim, terörün finansmanını sağlayabilirim, teröre fayda sağlayacak şeyle söyleyebilirim' derseniz buna dünyanın hiçbir yerinde kimse izin vermez. 85 milyonun vergilerinden toplanan paylarla oluşturduğumuz belediye bütçesini iş ve hizmet üretme konusunda kullanmak zorundayız."

"NİYE İZMİR'E KAYYUM ATANMADI DA ESENYURT'A KAYYUM ATANIYOR? BUNU SEÇİM ÖNCESİNDEN BAŞLAYARAK SORGULAMAK GEREKİYOR"

420'ye yakın CHP'li belediye, 82 DEM'li belediye olduğunu hatırlatan Başkan Altay, "Niye İzmir'de belediyeye kayyum atanmadı bugüne kadar? 2004 yılından itibaren İzmir'de belediyelerin hepsi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor. Niye İzmir'e kayyum atanmadı, niye Esenyurt'a kayyum atanıyor? Bunu seçim öncesinden başlayarak sorgulamak gerekiyor. Seçimden önce çeşitli pazarlıklar, seçim sırasında söylenen sözler, kazandıktan sonra ifade edilen işler ve bunun sonunda ortaya çıkan durum. Buradan da 'mağduruz ve Türkiye'de demokrasi yok' diyorlar. Kimse kusura bakmasın. Dünyanın hiçbir yerinde, sadece Türkiye tarafından değil AB ve BM tarafından terör örgütü kabul edilen bir yapıya destek olmanıza, belediye başkanlığı makamı üzerinden bunu yapmanıza kimse imkan vermez. Türkiye de buna asla izin vermiyor" açıklamalarını yaptı.