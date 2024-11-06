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İzmir'de araba vapuru ücretlerine zam

İzmir'de araba vapurları için yeni tarifeler 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. Hafta içi ise otomobillere indirimli geçiş fırsatı sunuluyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 16:10, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 16:11
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İzmir'de araba vapuru ücretlerine zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün işlettiği araba vapurlarının ücret tarifesinde düzenlemeye gidildi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla yenilenen tarife, 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Cemil Tugay'ın talimatıyla, hafta içi günün belli saatlerinde otomobiller için indirimli ücret uygulanacak.

Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri arasında hizmet veren araba vapurlarının ücret tarifesinde güncelleme yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre biniş ücretleri şöyle olacak:

Motosiklet: 50 TL

Otomobil: 160 TL

Orta sınıf araç: 300 TL

Otobüs-Kamyon: 700 TL

TIR: 1000 TL

Otomobillere hafta içi indirimi

Yeni tarife dönemiyle birlikte otomobillere indirim uygulaması da başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla yapılan düzenlemeye göre hafta içi günlerde 10.00 (dahil) - 15.40 (dahil) ve 21.00 (dahil) - 23.00 (dahil) saatleri arasındaki seferlerden, otomobiller, 20 TL indirimle 140 TL'ye yararlanabilecek. Uygulama, hafta sonlarında, bayramlarda ve resmi tatillerde geçerli olmayacak.

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