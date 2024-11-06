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EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM); Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya başta olmak üzere 8 ilde güvenlik görevlilerine taşlı saldırıda bulunan 140 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 16:30, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 16:36
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Emniyet Genel Müdürlüğü, kayyım atamalarına yönelik 8 ilde gerçekleşen protestolarda 140 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, 75 sosyal medya kullanıcısı hakkında işlem başlatıldığı ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kayyım atamalarına yönelik protestolarda 140 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yönelik kayyım atamalarına protestolar devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yazılı açıklama yaparak, 8 ildeki protestolarda 140 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır

Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili adli işlemler başlatılmıştır. Provokasyonlara gelmeyelim. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir."

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