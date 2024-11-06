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İkinci Trump dönemi Türkiye'yi nasıl etkiler?

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ABD'de ikinci Trump döneminin Türkiye'yle ilişkilere etkisini değerlendirdi. CNBC-e yayınında konuşan Eğilmez, "Konu Trump olunca tahmin yapmak gerçekten çok zor. Çok dostça yaklaşım içinde olacağını zannetmiyorum. Kendi doğrularımızı yapmamız lazım. Eksiklerimiz neyse süratle tamamlamamız lazım" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 19:52, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 20:04
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İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

ABD'de ikinci Trump dönemini yorumlayan Eğilmez şunları söyledi: "Harris'in kazanacağını iddia edenler de vardı. Kafa kafaya seçim olacağı tahminleri vardı. Tam tersi oldu, Trump inanılmaz fark attı. Kongre'nin tamamını neredeyse Cumhuriyetçiler alıyor.

"Trump'tan sonra Fed'in indirimleri 0,50'ye yükselebilir"
Gümrük vergilerini artıracak. ABD çok büyük tüketim malı ithalatçısı. Enflasyonu artırıcı etkiler yapabilir. ABD pahalı bir üretim yapan bir yer. Birinci mesele bu. Kapitalist sistemin şampiyonu ABD'dir. Bunun temel kabulü serbest ticarettir. Buna karşı çıkıyor Trump. Burada da bir tuhaflık var. Bir yandan da borçları kapatacağını söylüyor. En merak ettiğim bu dönemde Fed'in durumu ne olacak. Beklentiler 0,25 puan indirim yönünde. Koltuğa oturduktan sonra 0,25'ler 0,50'lere yükselebilir. Trump faizin yüksek olduğunu çok söyledi.

Trump'ın bu kadar büyük bir güçle gelmesi çok iyi olmayabilir. Geçen sefer sistemi çok zorladı. İntikam duyguları da olabilir aklında."

"ABD'den bir şey beklemeden eksiklerimizi tamamlamamız lazım"
Mahfi Eğilmez, Trump'ın yeniden seçilmesinin Türkiye'yle ilişkilere etkisine ilişkin olarak, "Konu Trump olunca tahmin yapmak gerçekten çok zor. Çok dostça yaklaşım içinde olacağını zannetmiyorum. Kendi doğrularımızı yapmamız lazım. ABD'den çok bir şey beklemeden eksiklerimiz neyse süratle tamamlamamız lazım. Bizimle ilişkilerini çok büyütmememiz, kendi sorunlarımızı çözmemiz lazım" diye konuştu.

"Mourinho'ya takla attırdık, enflasyona attıramadık"
Enflasyon rakamlarını değerlendiren Eğilmez. "Mourinho Trabzonspor maçında takla attı. Mourinho Türkiye'ye geldi takla attırdık, enflasyona takla attıramadık. Bunları düzeltmenin tek yolu ekonomi değil. Türkiye'nin oturup sorunlar envanteri çıkarması lazım. En kolayından başlayıp çözmek lazım. 2001'de ne yaptıysak yine bunları yapmamız lazım" dedi. Eğilmez, Merkez Bankası'ndan bu yıl faiz indirimi beklemediğini belirtti.

Eğilmez, asgari ücrette kaybolan satın alma gücünün geri verilmesi gerektiğini kaydetti.

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