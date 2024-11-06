Patateslerin arasına gizlenmiş 380 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'ın Kumlu ilçesinde bulunan Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nda Suriye üzerinden Dubai'ye gidecek tırda yüklü patateslerin arasına gizlenmiş 380 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 21:39, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 21:39
HATAY (AA) - Hatay'ın Kumlu ilçesinde patates yüklü tırda 380 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir tırı durdurdu.
Ekipler tırda yüklü konteynerde yaptıkları aramada, patateslerin arasına gizlenmiş 380 bin uyuşturucu hap buldu.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.