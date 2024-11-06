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Şehit Deniz Teğmen Öz için Adana'da tören düzenlendi

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için Adana'nın Pozantı ilçesinde tören düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 17:47, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 19:30
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NİĞDE (AA) - İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz (26), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Şehit Öz'ün cenazesi, Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenen törenin ardından Niğde'nin Ulukışla ilçesi Çiftehan köyüne getirildi.

Dönem arkadaşları, şehidin naaşını kabre koydu. Şehidin defnedilmesinin ardında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene, şehidin annesi Suzan, babası Ahmet Öz ile yakınları, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Niğde Valisi Cahit Çelik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirmişti.

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