Öğrencilere yönelik gasp ve yağma iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım'da yaşanan 2 ayrı gasp ve yağma olayına ilişkin çalışma yaptı.

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