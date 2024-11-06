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Kulisler hareketlendi! Trump'ın zaferi sonrası Albayrak iddiası

ABD'de başkanlık yarışını önde götüren Cumhuriyetçi aday Donald Trump, dünya çapında yankılanırken, Türkiye'de sosyal medyada kabine değişiklikleri iddiaları gündeme geldi. Dikkat çekici bir söylenti var ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zarar görmediği ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın göreve gelebileceği söylendi.

Haber Giriş : 06 Kasım 2024 18:55, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 19:59
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ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, sonuçların kesinleşmemiş olmasına rağmen 47. başkan kalmaya yakın görünüyor.Bu gelişme, dünya genelindeki yeni politik etkilerin tartışılmasına neden olması durumunda, Türkiye'de Orta Doğu ve ekonomi politikalarının üzerindeki olası etkiler ele alınıyor.

Trump'ın başkanlık yarışında öne çıkanlarla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darmadağın ettiği Berat Albayrak'ın kabineye geri dönebileceği iddiası sosyal ivmelerle hızla ilerliyor.

Bu iddiaların kaynağında ise Albayrak'ın Trump ve damadı Jared Kushner ile yakın ilişkiler bulunuyor.

Geçmişte The New York Times'ın gündeme getirdiği bu ilişki, olası bir Trump zaferinin ardından Türkiye-ABD'de Albayrak'ın yeniden kilitleneceği bir rol oynayabileceği yorumlarına neden oldu.

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