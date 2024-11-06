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Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 mağlup etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Malmö'yü konuk etti. Grup aşamasında daha önce Ajax ve Frankfurt'a kaybeden Beşiktaş, Lyon'un ardından Malmö'yü de mağlup ederek Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyetini aldı. Milli yıldız Semih Kılıçsoy'un bu sezon siftah yaptığı maçı siyah beyazlılar 2-1 kazanarak puanını 6'ya çıkardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 20:25, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 20:31
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Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 mağlup etti

Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinin ardından Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö karşısına çıktı. Karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetti.

Grup aşamasında daha önce Ajax ve Frankfurt'a kaybeden Beşiktaş, Lyon'un ardından Malmö'yü de mağlup ederek Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyetini aldı.

Milli yıldız Semih Kılıçsoy'un bu sezon siftah yaptığı maçı siyah beyazlılar 2-1 kazanarak puanını 6'ya çıkardı.

Beşiktaş'ın diğer golü ise Muçi'den geldi.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
Beşiktaş 76. dakikada Ernest Muçi'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

85. dakikada ise sahneye çıkan milli yıldız Semih Kılıçsoy farkı 2'ye çıkardı.

Malmö 90+3'te Rieks'in golüyle maçın skorunu belirledi: 2-1

Sarı kartlar:

45' Masuaku

69' Paulista

Ajax ve Frankfurt'a yenilen, Lyon deplasmanında kazanan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronkhorst, hedeflerinin uzun maratonun sonunda turu geçmek olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ciro Immobile ve Necip Uysal bu maçta forma giyemiyor.Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst, Ciro Immobile'nin yokluğunda ileri uçta Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktıkları 16 maçın 15'inde ilk 11'de İtalyan futbolcuyu oynatan Hollandalı teknik adam, santrforda ilk kez Semih'i tercih etti.

Van Bronckhorst, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldukları karşılaşmanın başlangıç kadrosunda ileri uçta Mustafa Hekimoğlu'na görev vermişti. Hollandalı çalıştırıcı, devre arasında Immobile'yi oyuna sürmüştü.

MAÇTAN ÖNCE SAYGI DURUŞU
Karşılaşmadan önce İspanya'nın Valencia kentinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaş taraftarı, saygı duruşu esnasında, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

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