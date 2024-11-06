Uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan kişi camide ölü bulundu

Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan emniyette kaydı olan, sokaklarda yaşadığı öğrenilen Karaman'ın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Merter Hazreti İbrahim Camisi'ne ikindi vakti gelen cemaat, üst katta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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