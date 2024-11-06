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Sünnet sonrası rahatsızlandı, yanlış ilaç tedavisi sonucu öldü

Niğde'de, özel tıp merkezinde doktor olmayan çalışanın sünnet ettiği öne sürülen 6 yaşındaki Metin Muhammet Erden, verilen yanlış ilaç nedeniyle karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun, ağabeyinden yapılan karaciğer nakline rağmen yaşama tutunamadığı belirtilirken, tıp merkezi hakkında adli ve idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 22:27, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 22:29
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Sünnet sonrası rahatsızlandı, yanlış ilaç tedavisi sonucu öldü

Ailesi tarafından 30 Ocak'ta Niğde'de bulunan bir özel tıp merkezine götürülen Metin Muhammet Erden, burada sünnet ettirildi. Sünnet sonrası geçmeyen ağrıları sebebiyle tıp merkezi doktoru tarafından yazılan ağrı kesici şurubu içmesi sonrası kusarak fenalaşan Metin Muhammet, 2 Şubat'ta ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

İddiaya göre, yapılan kan testlerinin sonucu çıkmadan çocuğun kusarak tepki verdiği ağrı kesici bu kez damar yolu ile verildi. Aynı gece ailenin imkanları ile önce Kayseri'ye, ardından da ambulans helikopterle Malatya'ya götürülen çocuk, ağabeyinden yapılan karaciğer nakline rağmen yaşama tutunamadı. Metin Muhammet Erden, karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Baba Mehmet Erden, oğlunun doktor olmayan tıp merkezi çalışanı tarafından sünnet edildiğini ve sonrasında organ nakline giden süreçte yapılan ihmal ve yanlış tedaviler nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Niğde'deki özel tıp merkezinde çocuğu sünnet eden kişinin doktor olmadığını e-Nabız kayıtlarında başka isim olduğunu gördüklerinde öğrendiklerini anlatan Erden, "Bu durumu tıp merkezinin yetkililerine sorduğumuzda dışarıdan bir sünnetçiyi getirip sünnet ettirdiklerini söylediler. Çocuğum karaciğer nakli sürecindeyken de beni aradılar ve para teklif ettiler. Doktor sandığımız sünnetçi, çocuğum evde kusmaya başladığında verilen şurubu 'Ağrısı varsa bir saatte verin' dedi. Düzelmeyince de biz devlet hastanesi acil servisine gittik ve oradan da darbe yedik. Sapasağlam götürdüğümüz çocuğumuza hiçbir kan tahlili yapılmadan tepki verdiği ağrı kesici bu kez orada da damardan verildi ve benim çocuğum komaya girdi" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili bahsi geçen tıp merkezi hakkında soruşturma başlattıklarını, adli soruşturmanın ise sürdüğünü bildirdi.

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