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Döner bıçağıyla soygun girişimi: Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde dönerbıçağıyla soygun için girdiği ekmek fırınında 3 kişiyi yaralayan zanlı, bir polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 23:25, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 23:26
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Döner bıçağıyla soygun girişimi: Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Olay, 1 Kasım'da Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir ekmek fırınına giren Emrullah V., yanında getirdiği döner bıçağı ve bıçakla çalışanları tehdit ederek, kasadaki paraları istedi. Çıkan arbede sokağa taaşındı. Fırın işçileri Ş.G., K.B. ve olaya müdahale etmek isteyen esnaf O.K., yaralandı saldırgan tarafından yaralandı.

Bu sırada, mesaisine gitmek için bölgeden geçmekte olan bir polis memuru, olaya müdahale etti. Polis, direnen Emrullah V.'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Şüpheli Emrullah V. ve diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisinin ardından emniyete götürülen Emrullah V., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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