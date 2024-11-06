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YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması

ABD'de seçimleri izleyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Washington'da seçimlerin rahat ve demokratik şekilde devam ettiğini belirterek buradaki gözlemlerini Türkiye'ye döndükten sonra kurulda değerlendirip, "ABD'deki seçim sistemlerinin bizdeki seçim sistemine yansıması ne olur değerlendirmesinde bulunacağız." açıklaması yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 23:55, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 23:56
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YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması

ABD Ulusal Seçim Destek Komisyonu'nun davetlisi olarak 3 Kasım'dan bu yana bu ülkede bulanan Yener, 4 Kasım'da komisyonlar tarafından
ABD'deki seçim sistemine ilişkin ayrıntılı bir sunum ve bilgilendirme gerçekleştirildiğini söyledi. Seçim noktalarını gezdiklerini belirten Yener, seçimlerin gayet rahat bir şekilde yapıldığını belirtti.

Yener, gözlemde bulundukları okullarda görevlilerin kendilerine seçim sisteminin nasıl olduğunu, oy verme işlemlerinin hangi aşamalarda gerçekleştirildiğini ayrıntılı şekilde anlattıklarını ifade ettib.

YSK olarak ilk kez ABD seçimlerini kendisi ve YSK Üyesi Ali Ürker ile gözlemlediklerini belirten Yener, "Biz buradaki gözlemlerimizi Türkiye'ye döndükten sonra kurulumuzda değerlendirilip ABD'deki seçim sistemlerinin bizdeki seçim sistemine yansıması ne olur değerlendirmesinde bulunacağız." diye konuştu.

YSK FARKLI ÜLKELERDEKİ SEÇİM SİSTEMLERİNİ İNCELİYOR

Ahmet Yener, 2024'te Azerbaycan, Bosna Hersek, Maldivler, Gürcistan, Moldova, Kazakistan, Özbekistan, Venezuela ve Rusya gibi değişik ülkelerde seçimleri gözlemlediklerini hatırlattı.

Kazakistan, Kolombiya, Güney Kore ve Polonya'da düzenlenen uluslararası sempozyumlara iştirak edildiğini aktaran Yener, buralardan edinilen tecrübelerin ve Türkiye'nin seçim sistemine benzer ve farklı yönlerin değerlendirilerek Türkiye'deki seçim sisteminin "daha ileri" bir noktaya taşınmasının çabası içinde olunduğuna işaret etti.

Özellikle ABD'de elektronik oylama sisteminin nasıl gerçekleştiğini bizzat yerinde gözlemleme fırsatı bulduklarını söyleyerek, ABD'de posta yoluyla da oy kullanıldığını, bu yöntemlerin hepsinin değerlendirileceğini ve uyarlanabilecek yönlerinin değerlendirmesini Türkiye'de yapacaklarını ifade etti.

YSK Başkanı Yener, sonuçların ABD'ye ve tüm dünyaya hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"Türkiye için elektronik oylamanın getirisi nedir, götürüsü nedir? Yerinde bizzat gözlemleyerek biz de dönüşte bunları değerlendirip buna göre bir çalışma içerisine gireceğiz ki daha önceden de YSK'nin bu konuda çalışmaları var. Buradan edindiğimiz izlenimlerle birlikte, elektronik seçim sistemiyle ilgili dünyanın değişik yerlerindeki sistemleri de inceleyip ona göre Türkiye koşullarına uygun olanın ne olduğunu değerlendireceğiz. Tabii son nokta, bu konuda yasal düzenleme gerektiren bir husus. Biz sadece kurum olarak buna ilişkin ön çalışmalarımızı yapacağız. Takdir nihayetinde parlamentonundur."

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