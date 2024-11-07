Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı hakim ve savcıların dereceleri yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı hakim ve savcıların dereceleri yükseltildi
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
Kocaeli merkezli 'sahte fatura' operasyonunda 57 gözaltı
Kocaeli merkezli 'sahte fatura' operasyonunda 57 gözaltı
EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı
EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı
Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Bakan Uraloğlu: 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik
Bakan Uraloğlu: 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik
CHP'den asgari ücret için 'en az 30 bin lira' çağrısı
CHP'den asgari ücret için 'en az 30 bin lira' çağrısı
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Narin Güran davası' açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Narin Güran davası' açıklaması
MEB, mesleki ve teknik eğitim için mükemmeliyet merkezileri kurdu
MEB, mesleki ve teknik eğitim için mükemmeliyet merkezileri kurdu
Bakan Yumaklı: Et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız
Bakan Yumaklı: Et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız
KPSS tarihinde değişiklik bekleniyor
KPSS tarihinde değişiklik bekleniyor
Öğretmenler alan değişikliği istiyor
Öğretmenler alan değişikliği istiyor
Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum
Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum
Bakanlıktan İzmir Büyükşehire rekor 'çevre' cezası
Bakanlıktan İzmir Büyükşehire rekor 'çevre' cezası
KVKK'den uyarı: Kasım ayı indirimlerinde dolandırılmayın
KVKK'den uyarı: Kasım ayı indirimlerinde dolandırılmayın
Özel günlerde ve ziyaretlerde eşi yalnız bırakmak boşanmada kusur
Özel günlerde ve ziyaretlerde eşi yalnız bırakmak boşanmada kusur
Donald Trump seçim zaferini ilan etti
Donald Trump seçim zaferini ilan etti
Ahmet Özer'in belediyede işe aldığı 7 yakınının iş akitleri feshedildi
Ahmet Özer'in belediyede işe aldığı 7 yakınının iş akitleri feshedildi
Kuyumculukta 250 bin kişinin işi risk 'altın'da
Kuyumculukta 250 bin kişinin işi risk 'altın'da
Kahraman savcıya mektup yağdı! Çocuklardan duygu dolu satırlar
Kahraman savcıya mektup yağdı! Çocuklardan duygu dolu satırlar
Yeni müfredatla birlikte sınav sistemi değişiyor mu?
Yeni müfredatla birlikte sınav sistemi değişiyor mu?
Yabancılara ikamet izinlerinde yeni kural!
Yabancılara ikamet izinlerinde yeni kural!
Aşırı indirim tuzağı! E-ticarette büyük vurgun
Aşırı indirim tuzağı! E-ticarette büyük vurgun
YÖK Başkanı Özvar: 'Türkiye- Mısır Üniversitesi' kurulması için çalışmalar başladı
YÖK Başkanı Özvar: 'Türkiye- Mısır Üniversitesi' kurulması için çalışmalar başladı
KYK burs sonuçları açıklandı
KYK burs sonuçları açıklandı
MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
Hasta yakınları doktora ve hastane polislerine saldırdı: 10'u tutuklandı
Hasta yakınları doktora ve hastane polislerine saldırdı: 10'u tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müjde iddiaları yalanlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müjde iddiaları yalanlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı hakim ve savcıların dereceleri yükseltildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 02:45, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 02:48
Yazdır
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı hakim ve savcıların dereceleri yükseltildi

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK kararlarında, 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla birinci dereceye yükselip bu tarihten geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Listede adli yargıda 56 hakim ve 27 savcı ile idari yargıda 33 hakimin ismi yer aldı.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

HSK'nin kararında, Ağustos 2024 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen çeşitli derecedeki adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

EK-DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber