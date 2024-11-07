MEB'den 'özel' adım! Merdiven altı kurslara savaş açıldı

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, özel okul temsilcilerinin yer aldığı toplantıda Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın sorularını cevapladı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için destek istiyoruz" çağrısında bulunan Güner, kurum açma ruhsatı almadan merdiven altı eğitim veren kurslar için de net konuşarak 'Tamamen bitireceğiz' dedi. İşte Fethullah Güner'in açıklamalarında öne çıkanlar:

"2014'te bir hedef koyarak '4 yılda özel okullarımızdaki öğrenci sayımızı en az 3 katına çıkaracağız' dedik. O zaman 470 bin olan özel okul öğrenci sayımız 2018 yılında 1 milyon 200 bine çıktı. Şu an öğrenci sayısı 1,5 milyon bandında. Yine 4.600-4.700 civarında olan özel okul sayımız 2018'lerin yaz döneminde 11 bine ulaşmıştı. Bugün 12 bin 200 civarında. Dolayısıyla bu alanda istediğimiz büyümeyi gerçekleştirme noktasında ciddi mesafeler aldığımızı görüyoruz.

ÖZEL-DEVLET AYRIMI YAPMIYORUZ

Bundan sonra bu gayretimizi bir taraftan sürdürürken niteliği artırmak için ne yapabiliriz? Buna hep birlikte daha fazla zaman ayırıp kafa yormamız gerekiyor. İş birliği yapmalıyız. Burada özel-devlet okulu ayrımına mahal verecek uygulamalara gitmeden el birlik hareket etmeliyiz. Özellikle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin başarılı olması ve hayata geçmesi noktasında okullarımızda özel bir gayret göstermemiz gerekiyor.

Ders kitapları ve alandan almış olduğumuz dönütler bizi memnun ediyor. Öğretmenlerimizin memnuniyeti genel olarak çok yüksek. Bakanlığın onayladığı bir ders kitapları dışında bir onaylı kitap da yok. Bu konuda sizlerle bakanlık olarak bir ihtimam, bir gayret, bir özen bekliyoruz.

HERKESİN BİR MESLEĞİ OLMALI

'Herkesin bir mesleği olmalı' noktasındaki bakanlığımızın büyük gayretleriyle mesleki eğitim alanındaki gelişmeleri de çok önemsiyoruz. Tabii özel okullar içerisinde de mesleki okulların yaygınlaşmasını özellikle istiyoruz. Bu alanda da sizlerin çabaları olursa elimizden gelen desteği sağlamak istediğimizi belirtmek isteriz. Bu çok hayırlı bir hizmet.

Yapmış olduğunuz bu gayreti sabote etme niyetiyle veya başka amaçlarla gayrikanuni bir şekilde bu alanda olmaya çalışan herkesle adeta savaşırcasına mücadele ettiğimizi de bilmenizi istiyoruz. Sayın Bakanı'mız da bu konuda çok hassas... Bu yanlış giden, gitmekte olan yer yer alanı tamamen bitirme noktasında bir irademiz var."