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12 yıllık zorunlu eğitim sektörleri tıkadı

Türkiye'de yetişmiş ara eleman sıkıntısı büyüyor. Farklı branştaki esnaf, mesleklerini öğretecek çırak bulamamaktan şikayetçi. Öyle ki, vatandaşların evlerinde bir eşyanın bozulması adeta korkulu rüya haline geldi. Birçok kişi aylarca bozulan ütüsünü tamir ettiremezken, kimi vatandaşlar ise marangoz, tesisatçı veya boyacı ustası bulamıyor. Bu tabloyu konuştuğumuz ortamda ise onlarca üniversite mezunu iş arayışında...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 07:51, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 07:54
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12 yıllık zorunlu eğitim sektörleri tıkadı

OECD'nin 2024 raporuna göre Türkiye'de 18-24 yaş aralığındaki üç gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Bu duruma oto tamircileri isyan etti. İstanbul Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Keskin, çırak sayısındaki düşüşün sektörün geleceğini tehdit ettiğini, sanayide yetişmiş eleman eksikliğinin Türkiye'nin ciddi meselesi olduğunu söyledi. Anne babaların çocuklarını daha rahat etmeleri düşüncesiyle beyaz yakalı sektörlere yönlendirmesinin büyük bir yanılgı olduğunu ifade eden Keskin, gelir seviyesinde mavi yakalıların beyaz yakalıları geride bıraktığını vurguladı.

Geçmişte ilkokul çağındaki çocukların yaz tatilinde çıraklık yaptığını, ilkokuldan sonra okula devam etmeyecekse çıraklığa verildiğini anlatan Keskin, mevcut müfredatta ise 12 yıllık zorunlu eğitimin 17-18 yaşında bittiğini, bunun da sektörlere ara eleman yetişmenin önünü tıkadığını kaydetti. Bu problemi aşmak için meslek okullarının geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Keskin "Meslek okullarının çoğalması, bu işin önünün açılması lazım.

MESLEKLER ELİMİZDEN GİDİYOR

Yalnız otoda değil bütün sektörlerde meslek okullarının güçlendirilmesi gerekiyor" dedi. Önemini kaybetmeyecek mesleklerden birinin otomotiv sektörü olduğunu belirten Keskin "Yabancı ülkelerden gelen çocuklar buralarda çıraklık yapmaya başladı. Yarın bu meslekler elimizden giderse yazık olur. Bunlar da ülkelerine döndüğü zaman mesleği icra edecek adam bulamayız" diye konuştu.

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