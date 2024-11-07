KYK bursu 2025 yılında ne kadar olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 bütçesinde yer alan rakamlara göre, burs ve kredilere yüzde 30 civarında bir artış olabileceği belirtildi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde muhalefet partileri, 2 bin liralık burs ve kredi desteğinin 5 bin liraya çıkarılmasını istedi, ancak bu konuda verilen önerge kabul görmedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredilerdeki artış konusundaki çalışmaların devam ettiğini söyledi. Burs desteğinden 630 bin, kredi desteğinden ise 900 bin civarında üniversite öğrencisi yararlanıyor. Bakan Bak, kredi borcunun geri ödemesindeki endeks ve gecikme faizi uygulamasının kaldırıldığı 3 Kasım 2022'den bu yana 30 milyar 478 milyon liralık borcun silindiğini de açıkladı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ