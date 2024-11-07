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Bakan Şimşek Çin'de resmi temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bugün Çin'in başkenti Pekin'de temaslarda bulunacak. Bakan Şimşek, iki ülke arasındaki en üst düzeyli istişare mekanizması olan Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi Toplantısı'na katılacak. Şimşek ziyaret kapsamında, yatırım ve finans şirketlerinin yöneticileriyle de bir araya gelecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 09:32, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:33
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Bakan Şimşek Çin'de resmi temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iki ülke arasındaki en üst düzeyli istişare mekanizması olan Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi toplantısına katılacak.

Bakan Şimşek, Pekin'deki temasları kapsamında ikili görüşmeler de yapacak.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Çinli yatırım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek.

Bakan Şimşek'in temaslarında siyasi ikili ilişkilerin yanı sıra enerji, sanayi ve yatırım alanlarında iş birliği ile ticari ve ekonomik konular da ele alınacak.

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