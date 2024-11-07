Üniversite, sertifika şartını tek kurumla sınırlandırdı

Ardahan Üniversitesi tarafından 4 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunda "Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yunus Emre Enstitüsünden onaylı Yabancılara Türkçe Öğretimi sertifikasına sahip olmak." şartı aranmaktadır.



Üniversiteler tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarında daha çok kişinin başvurusuna imkan vermek yerine sürekli daha daraltıcı şartlara yer verilmesi ilanların kişiye özel olarak verildiği hissiyatını uyandırmaktadır.

Görselde yer alan ilan şartı genele işaret etmekle birlikte, birçok üniversite tarafından verilen Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasının sadece Yunus Emre Enstitüsünden alınmış olmasının istenmesi anlaşılamamıştır.



Bu doğrultuda, halen başvuru süreci devam eden öğretim görevlisi kadrosunda düzeltmeye gidilerek sertifika şartının genele açılması faydalı olacaktır.