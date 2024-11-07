Ayrıca sanal devriyede, terör örgütü propagandası yapan 30, çeşitli asayiş suçunun işlendiği 11 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında da adli işlem başlatıldı.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 483 internet sitesine işlem başlatıldı, konu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim'de açık kaynak araştırmaları kapsamında sosyal medya ve URL adreslerinde incelemeler yapıldı.

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