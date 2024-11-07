DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'den üç şehir dünyanın '100 marka şehri' listesinde
Türkiye'den üç şehir dünyanın '100 marka şehri' listesinde
Narin Güran cinayeti davası başladı
Narin Güran cinayeti davası başladı
Ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Ara tatil için son ders zili yarın çalacak
OECD 'Türkiye'de hayat nasıl?' diye sordu
OECD 'Türkiye'de hayat nasıl?' diye sordu
Ekilmeyen araziler 2025'te kiralanacak
Ekilmeyen araziler 2025'te kiralanacak
KYK bursu 2025 yılında ne kadar olacak?
KYK bursu 2025 yılında ne kadar olacak?
12 yıllık zorunlu eğitim sektörleri tıkadı
12 yıllık zorunlu eğitim sektörleri tıkadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı hakim ve savcıların dereceleri yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı hakim ve savcıların dereceleri yükseltildi
YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
Kocaeli merkezli 'sahte fatura' operasyonunda 57 gözaltı
Kocaeli merkezli 'sahte fatura' operasyonunda 57 gözaltı
EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı
EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı
Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Bakan Uraloğlu: 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik
Bakan Uraloğlu: 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik
CHP'den asgari ücret için 'en az 30 bin lira' çağrısı
CHP'den asgari ücret için 'en az 30 bin lira' çağrısı
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Narin Güran davası' açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Narin Güran davası' açıklaması
MEB, mesleki ve teknik eğitim için mükemmeliyet merkezileri kurdu
MEB, mesleki ve teknik eğitim için mükemmeliyet merkezileri kurdu
Bakan Yumaklı: Et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız
Bakan Yumaklı: Et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız
KPSS tarihinde değişiklik bekleniyor
KPSS tarihinde değişiklik bekleniyor
Öğretmenler alan değişikliği istiyor
Öğretmenler alan değişikliği istiyor
Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum
Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum
Bakanlıktan İzmir Büyükşehire rekor 'çevre' cezası
Bakanlıktan İzmir Büyükşehire rekor 'çevre' cezası
KVKK'den uyarı: Kasım ayı indirimlerinde dolandırılmayın
KVKK'den uyarı: Kasım ayı indirimlerinde dolandırılmayın
Özel günlerde ve ziyaretlerde eşi yalnız bırakmak boşanmada kusur
Özel günlerde ve ziyaretlerde eşi yalnız bırakmak boşanmada kusur
Donald Trump seçim zaferini ilan etti
Donald Trump seçim zaferini ilan etti
Ahmet Özer'in belediyede işe aldığı 7 yakınının iş akitleri feshedildi
Ahmet Özer'in belediyede işe aldığı 7 yakınının iş akitleri feshedildi
Kuyumculukta 250 bin kişinin işi risk 'altın'da
Kuyumculukta 250 bin kişinin işi risk 'altın'da
Kahraman savcıya mektup yağdı! Çocuklardan duygu dolu satırlar
Kahraman savcıya mektup yağdı! Çocuklardan duygu dolu satırlar
Ana sayfaHaberler Eğitim

Ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yarın son derste çalacak zil ile beraber ara tatile başlayacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 10:10, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:11
Yazdır
Ara tatil için son ders zili yarın çalacak

"Ara tatil ne zaman?" sorusunun yanıtı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi ile açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ara tatil için 11-15 Kasım tarihlerini belirledi.

Öğrenciler yarın son derste çalacak zil ile beraber ara tatile başlayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sonrasında öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayarak 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber